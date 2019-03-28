Son Dakika Haberleri: Borsa Güne Düşüşle Başladı

Borsa Güne Düşüşle Başladı

1 saat önce

Borsa, güne yüzde 0,73'lük düşüşle başladı.

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Borsa, güne yüzde 0,73'lük düşüşle başladı. Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi, güne yüzde 0,73'lük düşüşle başladı. Endeks, 673,53 puanlık azalışla 91 bin 181 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,50 arttı

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:26 Kaynak: İHA

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