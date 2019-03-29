Son Dakika Haberleri: Borsa Güne Düşüşle Başladı

Borsa Güne Düşüşle Başladı

1 saat önce

Borsa, güne yüzde 0,41'lik yükselişle başladı.

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Borsa, güne yüzde 0,41'lik yükselişle başladı. Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi, güne yüzde 0,41'lik yükselişle başladı. Endeks, 378,70 puanlık artışla 92 bin 499 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,33, holding endeksi de yüzde 0,45 değer kazandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:41 Kaynak: İHA

Borsa İstanbul, Güncel
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