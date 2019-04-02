Borsa Güne Düşüşle Başladı
15 dakika önce
Borsa, güne yüzde 0,50'lik düşüşle başladı.
Borsa, güne yüzde 0,50'lik düşüşle başladı. Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi, güne ilk işlem gününe yüzde 0,50'lik düşüşle başladı. Endeks, 466,20 puanlık azalışla 93 bin 635 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,72, holding endeksi de yüzde 0,64 değer kaybetti.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:26 Kaynak: İHA
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