Borsa güne düşüşle başladı
1 saat önce
Borsa, güne yüzde 0,21'lik düşüşle başladı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:27 Kaynak: İHA
Borsa, güne yüzde 0,21'lik düşüşle başladı. Borsa İstanbul
100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,21'lik düşüşle başladı. Endeks, 186,83 puanlık azalışla 89 bin 824 puandan açılırken, bankacılık endeksi yüzde 0,25 değer kaybetti. Holding endeksi ise yatay seyretti. - İSTANBUL
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