Son Dakika Haberleri: Borsa güne düşüşle başladı
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Borsa güne düşüşle başladı

1 saat önce

Borsa, güne yüzde 0,21'lik düşüşle başladı.

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Borsa, güne yüzde 0,21'lik düşüşle başladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,21'lik düşüşle başladı. Endeks, 186,83 puanlık azalışla 89 bin 824 puandan açılırken, bankacılık endeksi yüzde 0,25 değer kaybetti. Holding endeksi ise yatay seyretti. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:27 Kaynak: İHA
Borsa İstanbul, Ekonomi
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