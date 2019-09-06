Son Dakika Haberleri: Borsa güne düşüşle başladı
Son Dakika Ekonomi Haber

Borsa güne düşüşle başladı

29 dakika önce

Borsa, güne yüzde 0,11'lik düşüşle başladı.

Borsa güne düşüşle başladı, System.String[]

Borsa, güne yüzde 0,11'lik düşüşle başladı.


Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,11'lik düşüşle başladı. Endeks, 112,63 puanlık azalışla 100 bin 165 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,54 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,13 arttı. - İSTANBUL

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Samsung ilk katlanabilir ekranlı akıllı telefonu Galaxy Fold'u piyasaya sürdü
Bir aile faciası daha! Tartıştığı kocasını keserle öldürdü Eski Futbolcu Ahmet Dursun, Asena Demirbağ ile dünya evine girdi Okulda skandal! Müdür, temizlikçi kadını taciz etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 10:48:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsa güne düşüşle başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]