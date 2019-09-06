Borsa güne düşüşle başladı
29 dakika önce
Borsa, güne yüzde 0,11'lik düşüşle başladı.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:19 Kaynak: İHA
Borsa, güne yüzde 0,11'lik düşüşle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,11'lik düşüşle başladı. Endeks, 112,63 puanlık azalışla 100 bin 165 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,54 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,13 arttı. - İSTANBUL
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