Borsa güne düşüşle başladı
13 dakika önce
Borsa, güne yüzde 0,15'lik düşüşle başladı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:22 Kaynak: İHA
Borsa, güne yüzde 0,15'lik düşüşle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,15'lik düşüşle başladı. Endeks, 151,12 puanlık azalışla 101 bin 695 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,47 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,07 arttı. - İSTANBUL
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