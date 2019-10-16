Son Dakika Haberleri: Borsa, güne düşüşle başladı
Son Dakika Ekonomi Borsa, güne düşüşle başladı

Borsa, güne düşüşle başladı

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 1.742,90 puan azalışla 93.514,71 seviyesine geriledi.

Borsa, güne düşüşle başladı, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 1.742,90 puan azalışla 93.514,71 seviyesine geriledi.


Açılışta BIST 100 endeksi, 1.742,90 puan ve yüzde 1,83 değer kaybıyla 93.514,71 seviyesine indi. Bankacılık endeksi yüzde 4,08 ve holding endeksi yüzde 1,54 azalış kaydetti.


Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,20 ile ticaret, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.


Dün, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmalı olarak çıkabileceğine dair haberler ve ABD'de şirket bilançolarının iyi gelmesiyle artan küresel risk iştahının pozitif etkisiyle alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,36 artışla 95.257,61 puandan tamamladı.

Analistler, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin haber akışının gündemin odağında yer aldığını belirterek, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Suriye konusunu görüşmek üzere Türkiye'ye geleceğinin açıklanmasının ardından ABD'li heyetin yapacağı görüşmelerden gelecek haberlerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Dün akşam ABD'de Halkbank aleyhine dava açıldığı haberinin açılışta piyasaları olumsuz etkilediğini söyleyen analistler, ABD ile Türkiye arasındaki diplomatik haber akışının bir süre daha gündemi meşgul edeceğini ifade etti.

Borsa İstanbul tarafından bu sabah yapılan duyuruya göre de banka hisselerinde "açığa satış" yasaklandı. BIST 30 Endeksi dahilinde olan Akbank (AKBNK.E), Garanti Bankası (GARAN.E), Halkbank (HALKB.E), İş Bankası (C) (ISCTR.E), Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB.E), VakıfBank (VAKBN.E) ve Yapı Kredi (YKBNK.E) paylarında bugünden itibaren geçici olarak açığa satış yapılamayacak.


Piyasalarda oynaklığın arttığı, ekonomik gerçeklerden kopuk fiyatlamaların öne çıktığı dönemlerde dünyanın hemen her piyasasında bu tür önlemlerin alındığına dikkati çeken analistler, Borsa İstanbul yönetiminin de piyasaların sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için proaktif bir şekilde adım attığını söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde Suriye sınırı ve ABD ile diplomatik ilişkilerin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde dış ticaret, ABD'de perakende satış verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.

Borsa İstanbul, Avrupa Birliği, İngiltere, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'de yaşayan Yahudilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Rasulayn kırsalındaki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor Fransızlardan maç öncesinde Türkiye'ye küstah tehdit Altın güne yükselişle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 11:25:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsa, güne düşüşle başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]