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Borsa güne düşüşle başladı

6 saat önce

Borsa, güne yüzde 0,50'lik düşüşle başladı.

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Borsa, güne yüzde 0,50'lik düşüşle başladı.


Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,50'lik düşüşle başladı. Endeks, 521,26 puanlık azalışla 104 bin 306 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi 1,34 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,06 arttı. - İSTANBUL

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:18 Kaynak: İHA
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