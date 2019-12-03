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Borsa güne düşüşle başladı

6 saat önce

Borsa, güne yüzde 0,12'lik düşüşle başladı.

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Borsa, güne yüzde 0,12'lik düşüşle başladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,12'lik düşüşle başladı. Endeks, 131,29 puanlık azalışla 107 bin 873 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi 0,14, holding endeksi de yüzde 0,12 değer kaybetti.

(İHA)

Borsa İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:45 Kaynak: İHA
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