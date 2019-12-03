Borsa güne düşüşle başladı
6 saat önce
Borsa, güne yüzde 0,12'lik düşüşle başladı.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:45 Kaynak: İHA
Borsa, güne yüzde 0,12'lik düşüşle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,12'lik düşüşle başladı. Endeks, 131,29 puanlık azalışla 107 bin 873 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi 0,14, holding endeksi de yüzde 0,12 değer kaybetti.
(İHA)
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