Borsa güne düşüşle başladı - Son Dakika
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Borsa güne düşüşle başladı

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,60 azalarak 121.886,80 puana geriledi.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,60 azalarak 121.886,80 puana geriledi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 732,97 puan ve yüzde 0,60 değer kaybıyla 121.886,80 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,83 ve holding endeksi yüzde 0,45 düşüş kaydetti.


Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,39 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,68 ile ulaştırma oldu.

Borsada 2 yıl aradan sonra geçen hafta başlayan rekorlar dün de devam etti. BIST 100 endeksi dün gün içinde 122.925,97 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, kapanış rekorunu da 122.619,77 puana taşıdı.

Analistler, Çin'deki gelişmelerin neden olduğu küresel piyasalardaki tedirginliğin açılışta Borsa İstanbul'u da etkilediğini bildirdi.

Çinli yetkililerin, Vuhan kentinde şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) benzeri virüsten etkilenenlerin sayısının 100'ü geçtiğini açıklaması sonrası bugün Asya piyasalarında ilaç sektörü dışında kalan şirket hisselerinde sert düşüşler görülürken, güvenli liman alımları ile altının ons fiyatı ise yükseliş kaydetti.

Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu, Çin'deki gelişmeler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Senato'daki yargı sürecinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 122.500 seviyesinin direnç, 120.000 ve 118.200'ün destek konumunda olduğunu söyledi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:00 Kaynak: AA
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