Borsa güne düşüşle başladı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsa güne düşüşle başladı - Son Dakika Ekonomi

Borsa güne düşüşle başladı

12 dakika önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,29 azalarak 122.392,42 puana geriledi.

Borsa güne düşüşle başladı, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,29 azalarak 122.392,42 puana geriledi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 354,66 puan ve yüzde 0,29 değer kaybederek 122.392,42 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,37 ve holding endeksi yüzde 0,04 düşüş kaydetti.


Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,44 ile sigorta, en çok değer kaybeden yüzde 1,44 ile finansal kiralama, faktoring oldu.


BIST 100 endeksi dün 124.536,60 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesi sonrası kar satışları ile düşüşe geçerek, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,65 azalışla 122.747,08 puandan tamamladı.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve sonrasında Başkan Christine Lagarde'nin açıklamalarının yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil yargılaması ve Çin'deki virüs salgını ile ilgili haberlerin de takip edileceğini ifade etti.

Veri gündeminin de bugün hareketleneceğini vurgulayan analistler, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) özetinin yayımlanacağını anımsattı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 121.500 ve 119.700 seviyesinin destek olarak öne çıktığını, 124.500'ün direnç konumuna geldiğini bildirdi.

Avrupa Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Sigorta, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum
Hastasının telefonuna reklam gönderen doktora 50 bin lira ceza Gümüşhane'de özel bir yurda kesilen 32 bin liralık doğal gaz faturası mahkemelik oldu Dönerde "çamaşır suyu" iddiasına büfecilerden sert tepki geldi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 10:14:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsa güne düşüşle başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]