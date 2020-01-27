Borsa güne düşüşle başladı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsa güne düşüşle başladı - Son Dakika Ekonomi

Borsa güne düşüşle başladı

10 dakika önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,17 azalarak 120.711,70 puana düştü.

Borsa güne düşüşle başladı, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,17 azalarak 120.711,70 puana düştü.


Açılışta BIST 100 endeksi, 1.430,05 puan ve yüzde 1,17 değer kaybederek 120.711,70 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 2,15 ve holding endeksi yüzde 1,04 azalış kaydetti.


Sektör endeksleri arasında en fazla kaybettiren yüzde 3,28 ile ulaştırma, en fazla kazandıran ise yüzde 0,39 ile madencilik oldu.


BIST 100 endeksi, cuma günü 120.700-123.900 bandında dalgalı bir seyir izledikten sonra günü yüzde 0,33 azalışla 122.142 puandan tamamladı.


Analistler, bugün yurt içinde sektörel güven endeksleri, reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanımı verilerinin, yurt dışında Almanya, IFO İş Dünyası Güven Endeksi ve ABD'de 1. el konut satışları ile Dallas Fed İmalat Sanayi Aktivite Endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.


Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 121.500 ve 119.700 seviyesinin destek olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 124.500'ün orta vadeli görünüm açısından önemli direnç konumuna geldiğini bildirdi.

Borsa İstanbul, Madencilik, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 10:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte son durum
Son Dakika: Elazığ'a zemin+3'ü geçmeyecek binalar yapılacak TESK, deprem bölgesindeki vatandaşların kredi borçlarının ertelenmesini talep etti Depremin ardından merak konusu oldu! Elazığ ve Malatya'da kaç konutun deprem sigortası var?

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 10:10:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsa güne düşüşle başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]