Borsa güne düşüşle başladı - Son Dakika
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Borsa güne düşüşle başladı

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,38 azalarak 119.230,86 puana düştü.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,38 azalarak 119.230,86 puana düştü.


Açılışta BIST 100 endeksi, 458,61 puan ve yüzde 0,38 değer kaybederek 119.230,86 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,63, holding endeksi yüzde 0,36 azalış kaydetti.


Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,43'le madencilik, en fazla kaybettirenler yüzde 1,56'yla bilişim ve ulaştırma oldu.


BIST 100 endeksi, dün 119.500-120.700 bandında dalgalı bir seyir izlemesinin ardından günü yüzde 0,1 azalışla 119.690 puandan tamamladı.


Analistler, bugün yurt içi fiyatlamaları açısından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı yılın ilk Enflasyon Raporu ve sonrasında TCMB Başkanı Murat Uysal'ın yapacağı açıklamaların kritik önem taşıdığını vurguladı.


Yurt dışında ABD'de büyüme, Avro Bölgesi'nde Ekonomik Güven Endeksi ve Almanya'da enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 117.900 puanın destek, 121.500 puanın direnç konumda bulunduğunu bildirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Madencilik, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:04 Kaynak: AA
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