Borsa güne düşüşle başladı - Son Dakika
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Borsa güne düşüşle başladı

6 saat önce

Borsa, güne yüzde 0,38'lik düşüşle başladı.

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Borsa, güne yüzde 0,38'lik düşüşle başladı.


Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,38'lik düşüşle başladı. Endeks, açılışta 458,61 puanlık azalışla 119 bin 230 puana yükseldi. Açılışta bankacılık endeksi 0,63, holding endeksi de yüzde 0,36 değer kaybetti. - İSTANBUL

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:07 Kaynak: İHA
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