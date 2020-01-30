Borsa güne düşüşle başladı
6 saat önce
Borsa, güne yüzde 0,38'lik düşüşle başladı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:07 Kaynak: İHA
Borsa, güne yüzde 0,38'lik düşüşle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,38'lik düşüşle başladı. Endeks, açılışta 458,61 puanlık azalışla 119 bin 230 puana yükseldi. Açılışta bankacılık endeksi 0,63, holding endeksi de yüzde 0,36 değer kaybetti. - İSTANBUL
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