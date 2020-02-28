Borsa güne düşüşle başladı - Son Dakika
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Borsa güne düşüşle başladı

6 saat önce

Borsa, güne yüzde 10'luk düşüşle başladı.

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Borsa, güne yüzde 10'luk düşüşle başladı.


Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 10'luk düşüşle başladı. Endeks, 11.086 puanlık azalışla 99 bin 331 puana geriledi. Açılışta bankacılık endeksi 12,14, holding endeksi de 8,75 değer kaybetti. - İSTANBUL

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:27 Kaynak: İHA
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