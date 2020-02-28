Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 10'luk düşüşle başladı. Endeks, 11.086 puanlık azalışla 99 bin 331 puana geriledi. Açılışta bankacılık endeksi 12,14, holding endeksi de 8,75 değer kaybetti. - İSTANBUL
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28.02.2020 16:51:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsa güne düşüşle başladı - Son Dakika