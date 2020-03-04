Borsa güne düşüşle başladı - Son Dakika
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Borsa güne düşüşle başladı

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,22 azalarak 110.959,21 puana geriledi.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,22 azalarak 110.959,21 puana geriledi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 248,06 puan ve yüzde 0,22 değer kaybederek 110.959,21 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,52 düşüş kaydetti, holding endeksi yüzde 0,02 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,29 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,20 ile iletişim oldu.

BIST 100 endeksi, dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sürpriz bir şekilde politika faizini düşürmesinin ardından hızlanan yükselişi ile yüzde 3,63 değer kazanarak, günü 111.207,27 puandan tamamladı.

Fed, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerin artmasıyla 17-18 Mart'taki Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesi, dün akşam politika faizini 50 baz puan indirerek yüzde 1-1,25 aralığına çekti.

Fed'in, 2008 küresel krizinden bu yana ilk kez planlı toplantılarının dışında faiz kararı alması, küresel piyasalarda şok etkisine neden olurken, genişlemeci politikaların Türkiye'nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülke varlıklarını pozitif etkilemeye devam etmesi bekleniyor.

Analistler, Fed'in hamlesinin finansal piyasaları desteklemekle birlikte Kovid-19 salgını ve ekonomi üzerindeki etkilerine yönelik endişeleri artırdığına dikkati çekerek, bundan sonraki süreçte yatırımcıların Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışına daha duyarlı hale gelebileceğini söyledi.

Bugünün yoğun veri gündeminde ABD ve Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü PMI'ların öne çıktığını, Suriye ile ilgili gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 112.500 seviyesinin direnç, 107.200'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:04 Kaynak: AA
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