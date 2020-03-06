Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,14'lük düşüşle başladı. Endeks, 161,35 puanlık azalışla 111 bin 653 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi 0,75, holding endeksi de 0,22 değer kaybetti. - İSTANBUL
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6.03.2020 17:04:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsa güne düşüşle başladı - Son Dakika