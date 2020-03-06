Borsa güne düşüşle başladı - Son Dakika
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Borsa güne düşüşle başladı

6 saat önce

Borsa, güne yüzde 0,14'lük düşüşle başladı.

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Borsa, güne yüzde 0,14'lük düşüşle başladı.


Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,14'lük düşüşle başladı. Endeks, 161,35 puanlık azalışla 111 bin 653 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi 0,75, holding endeksi de 0,22 değer kaybetti. - İSTANBUL

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 10:26 Kaynak: İHA
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