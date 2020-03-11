Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,64'lük düşüşle başladı. Endeks, 646,09 puanlık azalışla 100 bin 416 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi 0,17, holding endeksi de 0,59 değer kaybetti. - İSTANBUL
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11.03.2020 18:41:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsa güne düşüşle başladı - Son Dakika