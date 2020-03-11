Borsa güne düşüşle başladı

Borsa, güne yüzde 0,64'lük düşüşle başladı.



Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,64'lük düşüşle başladı. Endeks, 646,09 puanlık azalışla 100 bin 416 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi 0,17, holding endeksi de 0,59 değer kaybetti. - İSTANBUL