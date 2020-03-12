Borsa güne düşüşle başladı - Son Dakika
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Borsa güne düşüşle başladı

6 saat önce

Borsa, güne yüzde 2,49'luk düşüşle başladı.

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Borsa, güne yüzde 2,49'luk düşüşle başladı.


Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 2,49'luk düşüşle başladı. Endeks, 2.518,11 puanlık azalışla 98 bin 448 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi 2,75, holding endeksi de 2,76 değer kaybetti. - İSTANBUL

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:36 Kaynak: İHA
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