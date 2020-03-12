Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 2,49'luk düşüşle başladı. Endeks, 2.518,11 puanlık azalışla 98 bin 448 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi 2,75, holding endeksi de 2,76 değer kaybetti. - İSTANBUL
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12.03.2020 17:06:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsa güne düşüşle başladı - Son Dakika