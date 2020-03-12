Borsa güne düşüşle başladı

Borsa, güne yüzde 2,49'luk düşüşle başladı.



Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 2,49'luk düşüşle başladı. Endeks, 2.518,11 puanlık azalışla 98 bin 448 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi 2,75, holding endeksi de 2,76 değer kaybetti. - İSTANBUL