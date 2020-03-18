Borsa güne düşüşle başladı
6 saat önce
Borsa, güne yüzde 2,31'lik düşüşle başladı.
Borsa, güne yüzde 2,31'lik düşüşle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 2,31'lik düşüşle başladı. Endeks, 2.001 puanlık azalışla 84 bin 776 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi 2,81, holding endeksi de 1,97 değer kaybetti. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:43 Kaynak: İHA
Son Dakika Son Dakika: Motorine 27 kuruş indirim geldi "Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı "Paniğe gerek yok" uyarılarına rağmen un fabrikasında uzun kuyruklar oluştu ABD, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına bin dolar verecek