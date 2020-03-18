Borsa güne düşüşle başladı - Son Dakika

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 2,31'lik düşüşle başladı. Endeks, 2.001 puanlık azalışla 84 bin 776 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi 2,81, holding endeksi de 1,97 değer kaybetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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