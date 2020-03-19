Borsa güne düşüşle başladı

Borsa, güne yüzde 0,74'lük düşüşle başladı.



Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,74'lük düşüşle başladı. Endeks, 636,33 puanlık azalışla 84 bin 940 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi 0,52, holding endeksi de 0,73 değer kaybetti. - İSTANBUL