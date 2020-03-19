Borsa güne düşüşle başladı
6 saat önce
Borsa, güne yüzde 0,74'lük düşüşle başladı.
Borsa, güne yüzde 0,74'lük düşüşle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,74'lük düşüşle başladı. Endeks, 636,33 puanlık azalışla 84 bin 940 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi 0,52, holding endeksi de 0,73 değer kaybetti. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:18 Kaynak: İHA
Son Dakika Son Dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geldi Otomotiv devi Honda, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretimi durduracak Koronavirüs nedeniyle Playboy dergisinin basılı yayını durduruldu Koronavirüs nedeniyle 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi