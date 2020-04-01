Borsa güne düşüşle başladı - Son Dakika

Borsa güne düşüşle başladı
12 dakika önce
Borsa, güne yüzde 1,51'lik düşüşle başladı.
Borsa, güne yüzde 1,51'lik düşüşle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne güne 1,51'lik düşüşle başladı. Endeks, 1.357 puanlık azalışla 88 bin 285 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,96, holding endeksi yüzde 2,42 değer kaybetti.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 10:15 Kaynak: İHA
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