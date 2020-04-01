Borsa, güne düşüşle başladı
11 dakika önce
Küresel borsalarda oluşan karamsarlığın etkisiyle Borsa İstanbul güne yüzde 1,51 kayıpla 88 bin 250 puandan başladı.
Küresel borsalarda oluşan karamsarlığın etkisiyle Borsa İstanbul güne yüzde 1,51 kayıpla 88 bin 250 puandan başladı.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 10:16
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