Borsa, güne düşüşle başladı

Küresel borsalarda oluşan karamsarlığın etkisiyle Borsa İstanbul güne yüzde 1,51 kayıpla 88 bin 250 puandan başladı.

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Altının kilogramı 337 bin 800 liraya geriledi

Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz 10 bin liraya kadar vereceği kredi için başvurular başladı