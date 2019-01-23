Borsa Güne Yatay Başladı
1 saat önce
Borsa, güne yüzde 0,06'lık hafif yükselişle başladı.
Borsa, güne yüzde 0,06'lık hafif yükselişle başladı. Borsa İstanbul
(BİST) 100 Endeksi, güne yüzde 0,06'lık hafif yükselişle başladı. Endeks, 60,41 puanlık artışla 99 bin 737 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,31, holding endeksi de yüzde 0,20 değer kazandı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:26 Kaynak: İHA
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