Son Dakika Haberleri: Borsa Güne Yatay Başladı

Borsa Güne Yatay Başladı

1 saat önce

Borsa, güne yüzde 0,06'lık hafif yükselişle başladı.

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Borsa, güne yüzde 0,06'lık hafif yükselişle başladı. Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi, güne yüzde 0,06'lık hafif yükselişle başladı. Endeks, 60,41 puanlık artışla 99 bin 737 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,31, holding endeksi de yüzde 0,20 değer kazandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:26 Kaynak: İHA

Borsa İstanbul, Güncel
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