Borsa Güne Yatay Başladı
2 saat önce
Borsa, güne yüzde 0,05'lik hafif yükselişle başladı.
Borsa, güne yüzde 0,05'lik hafif yükselişle başladı. Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi, güne yüzde 0,05'lik hafif yükselişle başladı. Endeks, 55,88 puanlık artışla 104 bin 154 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi de yüzde 0,05 değer kaybetti.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:16 Kaynak: İHA
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