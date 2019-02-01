Son Dakika Haberleri: Borsa Güne Yatay Başladı

Borsa Güne Yatay Başladı

7 dakika önce

Borsa, güne yüzde 0,01'lik hafif düşüşle başladı.

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Borsa, güne yüzde 0,01'lik hafif düşüşle başladı. Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi, güne yüzde 0,01'lik hafif düşüşle başladı. Endeks, 13,19 puanlık azalışla 104 bin 61 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,14 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,01 arttı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:26 Kaynak: İHA

Borsa İstanbul, Güncel
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