Borsa Güne Yatay Başladı
7 dakika önce
Borsa, güne yüzde 0,01'lik hafif düşüşle başladı.
Borsa, güne yüzde 0,01'lik hafif düşüşle başladı. Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi, güne yüzde 0,01'lik hafif düşüşle başladı. Endeks, 13,19 puanlık azalışla 104 bin 61 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,14 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,01 arttı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:26 Kaynak: İHA
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