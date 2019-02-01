Son Dakika Haberleri: Borsa Güne Yatay Başladı

Borsa Güne Yatay Başladı

1 saat önce

Borsa, güne yüzde 0,01'lik hafif düşüşle başladı.

Borsa Güne Yatay Başladı, System.String[]
Borsa, güne yüzde 0,01'lik hafif düşüşle başladı.

Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi, güne yüzde 0,01'lik hafif düşüşle başladı. Endeks, 13,19 puanlık azalışla 104 bin 61 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,14 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,01 arttı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:43 Kaynak: İHA

Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İsmini Bile Bilmiyorlardı, Şimdi Talebe Yetişemiyorlar Rusya, Siyasi Kriz Yaşayan Venezuela'ya 2 Uçak Dolusu Altın Gönderdi

Dolar Son 2 Ayın En Düşük Seviyesine Geriledi Eskişehir'in Han İlçesinde İşçilerin Asgari Ücreti 2 Bin 255 Lira Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 12:20:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsa Güne Yatay Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]