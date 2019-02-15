Son Dakika Haberleri: Borsa, Güne Yatay Başladı

Borsa, Güne Yatay Başladı

58 dakika önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,06 değer kaybıyla 102.070,89 puandan başladı.

Borsa, Güne Yatay Başladı, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,06 değer kaybıyla 102.070,89 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 59,10 puan ve yüzde 0,06 azalışla 102.070,89 seviyesine geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,05 ve holding endeksi yüzde 0,12 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,62 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 0,87 ile spor oldu.


Dün, Soçi Zirvesinden gelen açıklamaların pozitif etkisiyle analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 102.500'ün üzerini test eden BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,48 artışla 102.129,99 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik ve bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) Türkiye değerlendirmesinin yatırımcıların odağında yer aldığını ifade etti.

S&P'nin, Türkiye'nin "B+" olan kredi notu ve "durağan" olan not görünümünde değişikliğe gitmesinin beklenmediğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.200 seviyesinin destek, 102.500 ve 103.400'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:01 Kaynak: AA

Türkiye, Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da 35 Kadına Korkunç Fuhuş Tuzağı! Polis Operasyonla Kurtardı Enerji Devi, Yüksel Enerji Konkordato İlan Etti

Almanya'dan EURO 2024 İtirafı: Şampiyona, Türkiye'ye Siyasi Nedenlerden Dolayı Verilmedi Aldatma İddialarıyla Gündeme Gelen Masterchef Somer Sivrioğlu, Eşinin Yanına Dönüyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 10:59:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsa, Güne Yatay Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]