Borsa Güne Yatay Başladı
17 dakika önce
Borsa, güne yüzde 0,06'lık hafif düşüşle başladı.
Borsa, güne yüzde 0,06'lık hafif düşüşle başladı. Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi, güne yüzde 0,06'lık hafif düşüşle başladı. Endeks, 59,10 puanlık artışla 102 bin 70 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,05, holding endeksi de yüzde 0,12 değer kazandı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:31 Kaynak: İHA
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