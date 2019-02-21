Borsa güne yatay başladı
35 dakika önce
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yatay hareketle 102.033 puandan başladı.
Borsa İstanbul
'da BIST 100 endeksi güne yatay hareketle 102.033 puandan başladı. Piyasalarda ABD
ile Çin
arasındaki ticaret müzakereleri ve Brexit gelişmeleri izleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:10
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