Son Dakika Haberleri: Borsa güne yatay başladı

Borsa güne yatay başladı

35 dakika önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yatay hareketle 102.033 puandan başladı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yatay hareketle 102.033 puandan başladı. Piyasalarda ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakereleri ve Brexit gelişmeleri izleniyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:10 

Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Ekonomi
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