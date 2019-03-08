Borsa Güne Yatay Başladı
1 saat önce
Borsa, güne yüzde 0,05'lik hafif yükselişle başladı.
Borsa, güne yüzde 0,05'lik hafif yükselişle başladı. Borsa İstanbul
(BİST) 100 Endeksi, güne yüzde 0,05'lik hafif yükselişle başladı. Endeks, 54,64 puanlık artışla 102 bin 337 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,14 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 0,23 azaldı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:36 Kaynak: İHA
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