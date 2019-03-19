Son Dakika Haberleri: Borsa Güne Yatay Başladı

Borsa Güne Yatay Başladı

58 dakika önce

Borsa, güne yüzde 0,07'lik hafif yükselişle başladı.

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Borsa, güne yüzde 0,07'lik hafif yükselişle başladı.

Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi, güne yüzde 0,07'lik hafif yükselişle başladı. Endeks, 68,48 puanlık artışla 104 bin 664 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,31, holding endeksi de yüzde 0,09 değer kazandı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:27 Kaynak: İHA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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