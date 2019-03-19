Borsa Güne Yatay Başladı
58 dakika önce
Borsa, güne yüzde 0,07'lik hafif yükselişle başladı.
Borsa, güne yüzde 0,07'lik hafif yükselişle başladı. Borsa İstanbul
(BİST) 100 Endeksi, güne yüzde 0,07'lik hafif yükselişle başladı. Endeks, 68,48 puanlık artışla 104 bin 664 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,31, holding endeksi de yüzde 0,09 değer kazandı. - İSTANBUL
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:27 Kaynak: İHA
Söz Dizisindeki Şehit Sahnesi İzleyicileri Gözyaşlarına Boğdu
Cami Saldırısı Sonrası Sedat Peker'den Dikkat Çeken Çıkış: Müslüman Türkler Silah Sahibi Olmalı
Sesli Dua Okuyan Mezar Taşını Gören Cep Telefonuna Sarılıyor