Son Dakika Haberleri: Borsa Güne Yatay Başladı

Borsa Güne Yatay Başladı

11 dakika önce

Borsa, güne yüzde 0,05'lik hafif düşüşle başladı.

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Borsa, güne yüzde 0,05'lik hafif düşüşle başladı. Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi, güne yüzde 0,05'lik hafif düşüşle başladı. Endeks, 55,01 puanlık azalışla 104 bin 806 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,11 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 1 azaldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:41 Kaynak: İHA

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