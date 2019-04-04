Son Dakika Haberleri: Borsa Güne Yatay Başladı

Borsa Güne Yatay Başladı

16 dakika önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,04 değer kazancıyla 94.477,87 puandan başladı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,04 değer kazancıyla 94.477,87 puandan başladı.


Açılışta BIST 100 endeksi, 36,77 puan ve yüzde 0,04 artışla 94.477,87 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,07, holding endeksi yüzde 0,16 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,59 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 0,35 ile metal ana sanayi oldu.

Dün dünya borsalarındaki değer kazançları ve genele yayılan alışların etkisiyle pozitif bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü önceki kapanışa göre yüzde 0,97 primle 94.441,10 puandan tamamladı.

Analistler, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) enflasyon değerlendirmesi ve ABD'de işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak verilen takip edileceğini söyledi.

ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakereleri ve Brexit sürecinin de yatırımcıların odağında olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 ve 92.500 seviyelerinin destek, 95.000-95.500 bandının direnç bölgesi konumunda olduğunu kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:00 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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