Borsa Güne Yatay Başladı
1 saat önce
Borsa, güne yüzde 0,04'lük hafif yükselişle başladı.
Borsa, güne yüzde 0,04'lük hafif yükselişle başladı. Borsa İstanbul
(BİST) 100 Endeksi, güne yüzde 0,04'lük hafif yükselişle başladı. Endeks, 36,77 puanlık artışla 94 bin 477 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,07, holding endeksi de yüzde 0,16 değer kazandı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:21 Kaynak: İHA
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