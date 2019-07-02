Son Dakika Haberleri: Borsa güne yatay başladı
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Borsa güne yatay başladı

59 dakika önce

Borsa, güne yüzde 0,08'lik hafif yükselişle başladı.

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Borsa, güne yüzde 0,08'lik hafif yükselişle başladı. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,08'lik hafif yükselişle başladı. Endeks, 82,17 puanlık artışla 99 bin 817 puandan açıldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:55 Kaynak: İHA
Borsa İstanbul, Güncel
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