Borsa güne yatay başladı
59 dakika önce
Borsa, güne yüzde 0,08'lik hafif yükselişle başladı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:55 Kaynak: İHA
Borsa, güne yüzde 0,08'lik hafif yükselişle başladı. Borsa İstanbul
100 (BIST) endeksi güne 0,08'lik hafif yükselişle başladı. Endeks, 82,17 puanlık artışla 99 bin 817 puandan açıldı.
(İHA)
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