Son Dakika Haberleri: Borsa güne yatay başladı
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Borsa güne yatay başladı

15 dakika önce

Borsa, güne yüzde 0,05'lik hafif yükselişle başladı.

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Borsa, güne yüzde 0,05'lik hafif yükselişle başladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,05'lik hafif yükselişle başladı. Endeks, 45,42 puanlık artışla 99 bin 427 puandan açıldı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:42 Kaynak: İHA
Borsa İstanbul, Ekonomi
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