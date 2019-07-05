Borsa güne yatay başladı
12 dakika önce
Borsa, güne yüzde 0,05'lik hafif yükselişle başladı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:45 Kaynak: İHA
Borsa, güne yüzde 0,05'lik hafif yükselişle başladı. Borsa İstanbul
100 (BIST) endeksi güne 0,05'lik hafif yükselişle başladı. Endeks, 45,42 puanlık artışla 99 bin 427 puandan açıldı.
(İHA)
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