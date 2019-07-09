Borsa güne yatay başladı
43 dakika önce
Borsa, güne yüzde 0,03'lük hafif yükselişle başladı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:18 Kaynak: İHA
Borsa, güne yüzde 0,03'lük hafif yükselişle başladı. Borsa İstanbul
100 (BIST) endeksi güne 0,03'lük hafif yükselişle başladı. Endeks, 29,37 puanlık artışla 98 bin 724 puandan açıldı. - İSTANBUL
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