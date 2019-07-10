Son Dakika Haberleri: Borsa güne yatay başladı
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Borsa güne yatay başladı

1 saat önce

İSTANBUL(AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,03 yükselişle 96.840,62 puandan başladı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Ekonomi
İSTANBUL(AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,03 yükselişle 96.840,62 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 29,41 puan ve yüzde 0,03 artışla 96.840,62 seviyesine yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,05 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,10 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,57 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,60 ile metal ana sanayi oldu.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, yüzde 1,91 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 96.811,22 puandan tamamladı.
Analistler, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerinden "endişe duyduğunu" bildirmesinin ardından Türkiye'nin ABD ve AB ile arasındaki diplomatik ilişkilerin gündemin odağına yerleştiğini bildirdi.
Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunum ve Fed'in haziran ayı toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.700 ve 95.500 seviyelerinin destek, 99.000 puanın direnç konumuna geldiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 10:03 Kaynak: AA
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