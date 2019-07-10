Borsa güne yatay başladı
1 saat önce
Borsa, güne yüzde 0,03'lük hafif yükselişle başladı.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 10:20 Kaynak: İHA
Borsa, güne yüzde 0,03'lük hafif yükselişle başladı. Borsa İstanbul
100 (BIST) endeksi güne 0,03'lük hafif yükselişle başladı. Endeks, 29,41 puanlık artışla 96 bin 840 puandan açıldı.
(İHA)
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