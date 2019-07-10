Son Dakika Haberleri: Borsa güne yatay başladı
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Borsa güne yatay başladı

1 saat önce

Borsa, güne yüzde 0,03'lük hafif yükselişle başladı.

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Borsa İstanbul, Güncel
Borsa, güne yüzde 0,03'lük hafif yükselişle başladı. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,03'lük hafif yükselişle başladı. Endeks, 29,41 puanlık artışla 96 bin 840 puandan açıldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 10:20 Kaynak: İHA
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