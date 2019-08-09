Son Dakika Haberleri: Borsa güne yatay başladı
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Borsa güne yatay başladı

1 saat önce

Borsa, güne yüzde 0,08'lik yükselişle başladı.

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Borsa, güne yüzde 0,08'lik yükselişle başladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,08'lik yükselişle başladı. Endeks, 80,96 puanlık artışla 99 bin 289 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,22 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,61 arttı. - İSTANBUL
Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:33 Kaynak: İHA
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