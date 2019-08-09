Borsa güne yatay başladı
1 saat önce
Borsa, güne yüzde 0,08'lik yükselişle başladı.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:33 Kaynak: İHA
Borsa, güne yüzde 0,08'lik yükselişle başladı. Borsa İstanbul
100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,08'lik yükselişle başladı. Endeks, 80,96 puanlık artışla 99 bin 289 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,22 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,61 arttı. - İSTANBUL
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