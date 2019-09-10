Son Dakika Haberleri: Borsa güne yatay başladı
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Borsa güne yatay başladı

1 saat önce

Borsa, güne yüzde 0,01'lik hafif yükselişle başladı.

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Borsa, güne yüzde 0,01'lik hafif yükselişle başladı.


Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,01'lik hafif yükselişle başladı. Endeks, 9,29 puanlık artışla 100 bin 614 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,05 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzdelik bir değişim göstermedi. - İSTANBUL

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:16 Kaynak: İHA
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