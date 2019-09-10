Borsa güne yatay başladı

Borsa, güne yüzde 0,01'lik hafif yükselişle başladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,01'lik hafif yükselişle başladı. Endeks, 9,29 puanlık artışla 100 bin 614 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,05 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzdelik bir değişim göstermedi.

(İHA)