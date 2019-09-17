Son Dakika Haberleri: Borsa güne yatay başladı
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Borsa güne yatay başladı

22 dakika önce

Borsa, güne yüzde 0,07'lik hafif yükselişle başladı.

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Borsa, güne yüzde 0,07'lik hafif yükselişle başladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,07'lik hafif yükselişle başladı. Endeks, 69,05 puanlık artışla 102 bin 658 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi yüzdelik değişim göstermezken, holding endeksi ise yüzde 0,03 değer kazandı.

(İHA)

Borsa İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:25 Kaynak: İHA
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