Borsa güne yatay başladı
22 dakika önce
Borsa, güne yüzde 0,07'lik hafif yükselişle başladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:25 Kaynak: İHA
Borsa, güne yüzde 0,07'lik hafif yükselişle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,07'lik hafif yükselişle başladı. Endeks, 69,05 puanlık artışla 102 bin 658 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi yüzdelik değişim göstermezken, holding endeksi ise yüzde 0,03 değer kazandı.
(İHA)
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