Son Dakika Haberleri: Borsa, güne yatay başladı
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Borsa, güne yatay başladı

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 23,26 puan artışla 101.470,65 seviyesine yükseldi.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 23,26 puan artışla 101.470,65 seviyesine yükseldi.


Açılışta BIST 100 endeksi, 23,26 puan ve yüzde 0,02 değer kazancıyla 101.470,65 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,51 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,28 yükseliş kaydetti.


Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,83 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.


Dün azalan kürsel risk iştahı ve artan jeopolitik riskler nedeniyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, yüzde 1,11 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 101.447,39 puandan tamamladı.


Analistler, Suudi Arabistan'da milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesislere yönelik saldırı nedeniyle hafta başında hızlı yükselen petrol fiyatlarının, dün akşam gelen açıklamalarla yerini düşüşe bıraktığını belirterek, buna bağlı olarak Türk lirası varlıkların üzerindeki satış baskısının hafifleyebileceğini söyledi.

Dün akşam Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK) sektörün kredilerine ilişkin yapılan açıklamanın yatırımcıların gündemini meşgul ettiğini kaydeden analistler, BDDK'nın sorunlu kredilerle ilgili adımının kısa vadede rasyolarda sınırlı bozulmalara neden olsa da orta ve uzun vadede bankacılık sektörüne güveni artırması bakımından pozitif olduğunu dile getirdi.

Analistler, sermaye yeterlilik rasyosunun "Basel III" kriterlerinde yüzde 8 olduğu halde, BDDK tarafından ihtiyatlı bir yaklaşımla Türkiye'de yüzde 12 olarak uygulandığını anımsatarak, bankacılık sektörünün rasyolarının halen bu seviyelerden çok daha iyi durumda olduğuna dikkati çekti.

Bu akşam saat 21.00'de açıklanacak ABD Merkez Bankasının faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısının yatırımcıların odağında yer aldığını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.000 seviyesinin kısa ve orta vadeli görünüm açısından önemli destek konumunda olduğunu, 103.400 ve 105.000'in ise direnç olarak dikkati çektiğini ifade etti.

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:02 Kaynak: AA
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