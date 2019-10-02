Borsa, güne yatay başladı
1 saat önce
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 44,19 puan azalışla 103.832,37 seviyesine geriledi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 44,19 puan azalışla 103.832,37 seviyesine geriledi.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:16
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