Borsa güne yatay başladı
1 saat önce
Borsa güne yüzdelik bir değişim göstermeden başladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:15 Kaynak: İHA
Borsa güne yüzdelik bir değişim göstermeden başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzdelik bir değişim göstermeden başladı. Endeks, 3,17 puanlık azalışla 94 bin 134 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,34 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,26 arttı.
(İHA)
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