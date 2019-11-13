Son Dakika Haberleri: Borsa güne yatay başladı
Son Dakika Güncel Borsa güne yatay başladı - Son Dakika

Borsa güne yatay başladı

6 saat önce

Borsa, güne yüzde 0,07'lik hafif yükselişle başladı.

Borsa güne yatay başladı, System.String[]

Borsa, güne yüzde 0,07'lik hafif yükselişle başladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,07'lik hafif yükselişle başladı. Endeks, 77,58 puanlık artışla 104 bin 49 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi 0,02 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,13 arttı.

(İHA)

Borsa İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



YPG/PKK'lı iki terörist, ailelerinin desteğiyle kurtarıldı
Pompalı tüfekle dehşet saçan kıskanç koca rahip çıktı CHP'li Tanal'dan internet gazeteciliği Basın Kanunu kapsamına alınsın teklifi ABD'nin en büyük süt üreticisi Dean Foods iflas etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 17:39:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsa güne yatay başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]